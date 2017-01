Actualidade

A plateia do Teatro Nacional D. Maria II, foi tapada para acolher a peça "Os Últimos Dias da Humanidade", que hoje chega a Lisboa, um "monstro" da autoria de Karl Kraus, como a classificou o encenador Nuno M. Cardoso.

A opção replica a encenação original, estreada em outubro no Teatro Nacional São João, no Porto, que colocou o público em torno o palco, para seguir o texto que o austríaco Karl Kraus começou a escrever em 1915, um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial, e que o próprio autor admitia ser difícil vir a ser encenado, exceto num "teatro do planeta Marte", e mesmo aí em dez serões.

A peça é descrita por Nuno M. Cardoso, que a encena com Nuno Carinhas, como uma "obra-prima da dramaturgia do século XX".