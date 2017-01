Actualidade

A ESTE - Estação Teatral, com sede no Fundão, vai apresentar a partir de hoje e até domingo o espetáculo "Terra Sonâmbula" no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, Brasil.

"Estabelecemos contactos com uma produtora brasileira que já conhecia o nosso trabalho e conseguimos que 'Terra Sonâmbula' fosse inscrito no cartaz do Teatro Cacilda, que é uma sala que tem um público muito firmado e que está mais ligada à vertente da dança e da música e, nesse sentido, a nossa peça enquadra-se perfeitamente, uma vez que é um espetáculo muito coreográfico e físico", referiu à agência Lusa o diretor artístico da ESTE e encenador da peça, Nuno Pino Custódio.

Lembrando que esta é a segunda apresentação da ESTE no Brasil e que além disso a companhia já fez digressão por outros países como Espanha, Cabo Verde ou Alemanha, este responsável vincou a importância destas experiências em termos do "enriquecimento" que as mesmas possibilitam.