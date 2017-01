Actualidade

A Livraria Lello, no Porto, ultrapassou em 2016 a fasquia de um milhão de visitantes e vendeu mais de 357 mil livros, cinco vezes mais do que em 2015, revelou hoje um administrador.

Em entrevista à Lusa no âmbito do 111.º aniversário da Livraria Lello, que é celebrado esta sexta-feira, o administrador Pedro Pinto avançou que em 2016 venderam cinco vezes mais livros do que há um ano e meio e receberam "um milhão e 50 mil visitantes", um número que classificou de "impressionante" face ao espaço exíguo.

"Vendemos cerca de 1.000 livros, mais concretamente 714 livros por dia, são cinco vezes mais do que vendíamos há ano e meio", declarou o administrador daquela que é considerada uma das mais belas livrarias do mundo por vários órgãos da imprensa internacional - como o jornal The Guardian, que a elevou, em 2008, à terceira mais bela do mundo, ou a estação televisiva CNN, em 2014, que a considerou a mais linda do mundo.