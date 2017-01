Actualidade

A Livraria Lello, no Porto, festeja o seu 111.º aniversário esta sexta-feira com oferta de livros, a atuação da 'rapper' Capicua e planos para começar a vender livros para todo o mundo em 2017.

Logo pelas 10:00 de sexta-feira, a Lello, localizada na rua das Carmelitas, número 144, junto à Igreja dos Clérigos, abre as portas a todos os visitantes, gratuitamente, e vai oferecer aos primeiros 111 visitantes um exemplar do livro infantil intitulado "Na livraria mais bonita do mundo", que é uma edição da própria Livraria Lello.

A 'rapper' portuense Capicua apresenta pelas 11:00 o livro/disco "Mão verde", oferecendo ao público uma breve atuação sobre o seu novo trabalho, para logo de seguida, pelas 11:30, serem inauguradas as primeira montras temáticas de 2017 da Livraria Lello, com coordenados da marca portuguesa Storytailors, apresentando vestidos inspirados na azulejaria e na porcelana portuguesas, em exposição até 28 de fevereiro.