Actualidade

A Universidade de Coimbra registou 450 mil turistas em 2016, um crescimento de quase 30% face a 2015, disse hoje à agência Lusa o vice-reitor da instituição Luís Menezes.

Cerca de 450 mil turistas visitaram a mais antiga instituição universitária do país em 2016, registando-se um aumento de quase 30% face a 2015, ano em que a Universidade de Coimbra (UC) atingiu a marca de 350 mil visitantes, afirmou o vice-reitor Luís Menezes, notando que as previsões no início do ano não apontavam para um crescimento tão significativo.

Até agosto de 2016, a UC já tinha registado 303 mil visitantes. Na altura, Luís Menezes referiu que os turistas franceses representavam 22% dos turistas, sendo seguidos dos espanhóis, italianos e brasileiros, cada um com cerca de 10%.