Actualidade

A CP - Comboios de Portugal aumentou em 3% os passageiros transportados em 2016, para 115 milhões, o que representa mais três milhões do que em 2015, com o crescimento mais significativo a acontecer no serviço Intercidades.

Este aumento do tráfego levou a uma subida de 5% das receitas em 2016, tendo o total de proveitos de tráfego ultrapassado os 230,5 milhões de euros (mais dez milhões de euros do que em 2015), informou hoje em comunicado a empresa pública.

O serviço Intercidades foi o que ganhou mais clientes no ano passado, com um acréscimo de 11%, para 3,7 milhões de passageiros. Ainda no longo curso, o serviço Alfa Pendular transportou mais de dois milhões de passageiros, um crescimento de 8% face a 2015.