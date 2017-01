Grécia

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu hoje, a pedido do Banco da Grécia, em 4.200 milhões de euros o limite de créditos que os bancos gregos podem pedir através do mecanismo de provisão de liquidez de urgência.

Segundo informou hoje o Banco da Grécia em comunicado, esta redução do limite máximo do mecanismo de provisão de liquidez de urgência (ELA, Emergency Liquidity Assistance) para 46.500 milhões de euros até 01 de fevereiro para os bancos gregos reflete a melhoria da liquidez do sistema bancário, a redução da incerteza e a estabilização dos depósitos do setor privado.

Em 08 de dezembro, o BCE reduziu o limite máximo para 50.700 milhões de euros.