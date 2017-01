Fevereiro

Ano novo, desafio televisivo novo. Pelo menos assim o parece encarar Fátima Lopes, líder de audiências nas tarde da TVI que, logo na primeira semana de fevereiro, debuta um novo formato na TVI24. «É com muito orgulho que estreio um programa na TVI 24. É bom saber que também posso contribuir para o sucesso do canal informativo da estação», exploca a popular apresentadora.

Fátima Lopes juntou-se a Eduardo Sá, psicólogo clínico e especialista em amor e sexualidade, na criação de Amor em Tempo de Crise. Aqui, em cada semana, o telespetador poderá assistir «a uma conversa aberta e verdadeira sobre os desafios que o amor nos coloca em tempos conturbados», diz-nos a produção.

«Este programa fala sobre o amor, mas sobretudo fala sobre a forma como podem ser resolvidas muitas das questões que o ‘amor’ nos levanta em diferentes fases da nossa vida. Da fase do namoro à da gravidez, da fase do divórcio ao envelhecimento, vamos ajudar os nossos telespetadores a esclarecerem as suas dúvidas e encarar todas estas questões, com uma calma que só o conhecimento permite», frisa a comunicadora de 47 anos. Estas conversas prometem não ter barreiras ou preconceitos, e abordar todas as perspetivas do amor, graças a testemunhos e confidências.