Actualidade

O líder comunista português, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje o "envolvimento" e a "intervenção" do Estado, através do Governo socialista, quanto à eventual construção de um armazém de resíduos na central nuclear espanhola de Almaraz.

"Aquilo que o PCP quer afirmar é a necessidade de, independentemente das normas internacionais, do envolvimento, auscultação, opinião e intervenção do Estado português", disse o secretário-geral comunista, na sede nacional, em Lisboa.

O ministro português do Ambiente reúne-se hoje em Madrid com os responsáveis espanhóis do Ambiente e da Energia para discutir o problema depois de ter garantido que não participaria no encotnro, caso o executivo espanhol confirmasse a sua decisão, conhecida no final de dezembro, de construir um aterro, a 100 quilómetros da fronteira portuguesa.