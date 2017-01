Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) destacou hoje o investimento superior a cinco milhões de euros efetuado em 2016 na construção e entrada em funcionamento de três novos centros e quatro unidades de saúde.

"A entrada em funcionamento dos novos centros de saúde de Oliveira do Bairro, Pombal e Pampilhosa da Serra, e das unidades de Esgueira, Costa Nova, Maceda e S. Romão, constituíram mais um significativo reforço na acessibilidade dos utentes a melhores cuidados de saúde primários na região Centro", salientou, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da ARSC.

No balanço ao investimento em saúde realizado na região, José Tereso, citado no documento, realçou a aposta e a prioridade na área dos cuidados de saúde primários, "considerados a porta de entrada do cidadão na saúde".