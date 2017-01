Actualidade

O líder parlamentar do PSD anunciou hoje que a sua bancada votará a favor de eventuais apreciações parlamentares para contestar a descida da Taxa Social Única (TSU) prevista no acordo de concertação social, como contrapartida à subida do salário mínimo.

"Somos frontalmente contra a descida da TSU como forma de compensar o aumento do salário mínimo", justificou Luís Montenegro, desafiando os partidos que apoiam o Governo a entenderem-se sobre esta matéria.

Caso o BE concretize a intenção anunciada de pedir a apreciação parlamentar sobre o acordo alcançado em concertação social - que prevê uma subida do Salário Mínimo Nacional para 557 euros e a descida da TSU em 1,25 pontos percentuais - o PSD votará a favor da iniciativa: "Não seremos uma muleta", prometeu Montenegro.