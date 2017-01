Actualidade

A Escola Secundária do Fundão, distrito de Castelo Branco, reabriu hoje à tarde, depois de durante a manhã ter sido evacuada devido a uma ameaça de bomba, disse à agência Lusa o diretor do Agrupamento de Escolas do Fundão, Armando Anacleto.

"As autoridades estiveram no local a realizar buscas até cerca das 13:15, mas não encontraram nada, pelo que nos disseram que podíamos reabrir", afirmou.

Armando Anacleto explicou que os alunos que estejam em condições de regressar à escola devem fazê-lo, uma vez que as atividades letivas serão retomadas dentro da normalidade.