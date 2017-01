Actualidade

O Tribunal de Contas (TdC) colocou reservas à segunda versão do Programa de Ajustamento Municipal, pelo que a Câmara de Aveiro vai reunir-se na sexta-feira para aprovar correções, disse hoje fonte autárquica.

Em causa estão, segundo o presidente da autarquia, Ribau Esteves, "atos formais" para adequar a proposta de ajustamento às questões suscitadas pelo TdC.

Uma das questões prende-se com o montante a que a Câmara de Aveiro pode aceder do Fundo de Apoio Municipal, entendendo o tribunal que não podem ser contabilizadas na dívida as indemnizações já pagas a trabalhadores das empresas municipais em processo de extinção.