Corrupção, pobreza e repressão persistem na Guiné Equatorial, onde Teodoro Obiang Nguema é o mais antigo Presidente do mundo, segundo um relatório da organização Human Rights Watch (HRW), que alerta que faltam serviços básicos, apesar da enorme riqueza do país.

"Grandes receitas do petróleo proporcionam estilos de vida luxuosos a uma elite à volta do Presidente, enquanto a grande maioria da população continua na pobreza. Má gestão de fundos públicos, alegações credíveis de elevada corrupção e outros abusos sérios, incluindo tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, repressão de grupos da sociedade civil e de políticos da oposição e julgamentos injustos persistem", comenta, no relatório, a HRW.

A Guiné Equatorial, um dos cinco maiores produtores de petróleo da África subsaariana, tem, "de longe", o maior intervalo entre a riqueza 'per capita' (o PIB per capita era de 21.056 dólares em 2014) e o índice de desenvolvimento humano (138.º lugar em 188 países), revela o relatório mundial da organização de defesa dos direitos humanos, relativo a 2016.