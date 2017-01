Dia 15

A partir de dia 15 de janeiro, às 12h45, o canal Globo Premium voltará a dar voz às crianças brasileiras com a estreia da nova temporada do ‘The Voice Kids’, versão infantil do consagrado talent show musical.

Na tarefa de orientar e avaliar o desempenho dos candidatos estão os técnicos Ivete Sangalo, Calinhos Brown e a dupla Victor & Leo, que ocupam novamente as cadeiras vermelhas. André Marques assume a apresentação do programa, estreando a função na companhia de Thalita Rebouças.

Para Ivete Sangalo, o convívio com os candidatos é um dos principais atrativos do reality musical. “Fazer o programa é viver esse sonho com as crianças, que ficará na memória afetiva delas, e de ter a sensação de coração transbordando. Quando a criança começa a cantar, você começa a colecionar razões para escolher. As vozes são lindas e dá vontade de virar para todos. Mas nosso objetivo vai além: é fortalecer essas crianças, independente do que vai acontecer aqui. Sou com eles como sou com meus filhos: honesta, verdadeira e incentivadora”, define a cantora.

Victor & Leo e Carlinhos Brown também preveem um espetáculo musical sem precedentes. “As crianças que se apresentam aqui têm nível artístico cada vez mais alto e mostram que têm estudado. Estudar as técnicas é fundamental para que a prática se torne intuitiva”, conta Victor. “Agora a gente montou um trio: Victor, Leo e Kids. Em cada show, temos crianças na plateia e o carinho deste público só aumentou. Isso abrilhanta, traz energia”, completa Leo. “O ‘The Voice Kids’ é uma iniciação e o melhor é poder trazer um pouco da nossa experiência. Esses talentos que são apresentados tiram uma dúvida enorme sobre para onde está indo a música. Aqui, a gente enxerga como é forte a cultura brasileira”, aponta Brown.

André Marques, por sua vez, não esconde a ansiedade pela estreia. “Eu já amava o programa como espectador. E agora descobri que me emociono e me divirto na mesma proporção, o que é muito legal. A turminha é da pesada, não vai ser moleza não”, explica o novo apresentador. “Me apaixonei pelo programa quando vi e agora, depois de gravar, a paixão é ainda maior. E como foi bonitinho encontrar vários fãs e leitores entre os candidatos. Vai ser lindo”, comenta Thalita.

Nesta primeira fase, as ‘Audições às Cegas’, cada técnico terá a difícil missão de compor a sua equipa com 24 vozes. Os candidatos, com idades entre 9 e 15 anos, apresentam-se e são avaliados apenas pela voz. Depois da primeira fase, o público poderá acompanhar a fase das ‘Batalhas’, os ‘Shows ao vivo’, semifinal e a grande final, em que o campeão do ‘The Voice Kids’ sairá com o prémio de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.