Almaraz

O ministro do Ambiente português considerou hoje em Madrid "injustíssima e completamente infundada" a acusação do PSD de que o "Governo acordou tarde e a más horas" para o problema da central nuclear de Almaraz.

"Ficamos satisfeitos por ver o PSD preocupado com esta questão, tal como nós estamos, [...], mas é injustíssima e completamente infundada essa afirmação", disse João Matos Fernandes no final de uma reunião com os seus homólogos espanhóis responsáveis pelo Ambiente e pela Energia.

No final desse encontro, Portugal anunciou que vai apresentar queixa contra Espanha junto da Comissão Europeia, em Bruxelas, depois de os dois países não terem chegado a acordo sobre a construção de um aterro nuclear na central de Almaraz que Lisboa contesta.