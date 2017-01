Fantasia

Nova revisitação do clássico O Feiticeiro de Oz estreia em exclusiva a 15 de janeiro, domingo, às 21h30, no TVSéries.

Uma deprimida Dorothy (Adria Arjona) deseja, no dia do seu aniversário, que houvesse mais na sua vida do que o que existe na realidade. A protagonista de Emerald City, a nova série do TVSéries, não chega a exprimir o ‘mais’ que desejava, até ser levada por um tornado até Oz, juntamente com Toto, um cão polícia.

Oz é uma versão bem mais negra e violenta da terra encantada que todos conhecemos, onde não falta o misterioso Feiticeiro (Vincent D'Onofrio). Emerald City conta ainda com um triunvirato de bruxas maléficas, do Oeste, do Leste e do Norte, um muito atraente Espantalho e ainda os lendários Homem de Lata e Leão, para além do ator português Ivo Canelas, que tem uma participação especial como Javier num episódio.