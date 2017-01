Autárquicas

O coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, disse hoje que no início de fevereiro serão anunciadas "novidades" sobre candidatos às eleições deste ano, incluindo na Grande Lisboa, e referiu que a candidatura na capital "vai lutar pela vitória".

À margem de um encontro com jornalistas para apresentação de eventos no concelho de Cascais, o também presidente daquele município adiantou que, na Grande Lisboa, entre os candidatos que faltam conhecer - em Lisboa, Loures, Oeiras e Odivelas -, um deles será revelado no início do próximo mês.

"Um deles será revelado no lote de fevereiro", assegurou Carlos Carreiras, acrescentando que o calendário máximo para lançar as candidaturas, determinado pelo PSD, é até 31 de março.