Actualidade

A Autoridade Bancária Europeia (ABE) defende o reforço dos instrumentos de controlo das participações qualificadas em bancos, nomeadamente a suspensão dos direitos de voto, acrescentando que o Banco de Portugal garantiu estar a resolver "algumas deficiências".

Numa carta enviada em dezembro a cinco eurodeputados, incluindo Ana Gomes (PS) que hoje a divulgou, a ABE esclareceu que o Banco de Portugal (BdP) informou a autoridade bancária que "está a trabalhar com o governo português para assegurar que algumas deficiências na aplicação do processo de aprovação de participações qualificadas são resolvidas com a transposição da 4.ª diretiva contra a lavagem de dinheiro".

Os eurodeputados tinham questionado a ABE nomeadamente sobre a supervisão, pelo BdP, dos investimentos da empresária angolana Isabel dos Santos e a adequação da aplicação, pela banca portuguesa, dos controlos de possível lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo.