O Boavista vai "tentar ganhar " o jogo com o Benfica, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e marcado para sábado, sabendo, porém, que as possibilidades de isso acontecer são "diminutas".

As palavras são do treinador 'axadrezado', Miguel Leal, que hoje fez a antevisão dessa partida, no estádio da Luz, em Lisboa, começando logo por dizer que espera muitas dificuldades diante de "uma equipa do Benfica que é muito forte em todos os momentos dos jogos, está moralizada e joga no seu ambiente".

"Por isso, dificuldade máxima, mas será bom para nós, para testarmos se de facto a 'pantera' está a recuperar bem das 'feridas'. Será bom testarmos o quão fortes estamos a ficar", completou.