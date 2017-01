Actualidade

Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos registaram uma subida de 10 mil na semana passada e ficaram em 247 mil, mas continuam em mínimos de quatro décadas, informou hoje o Departamento do Trabalho.

O aumento registado foi inferior ao esperado pelos analistas, que apontavam para que os pedidos subissem para mais de 250 mil, depois de ter sido revisto em baixa para 237 o número relativo ao período anterior.

Quanto à média de pedidos no último mês, um indicador mais fiável da tendência do mercado laboral, registou uma descida de 1.750 e ficou em 256.500, de acordo com os dados oficiais.