Actualidade

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) mostrou-se hoje satisfeito pelo "passo em frente" na parceria feita entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Sportradar, empresa que combate a manipulação de resultados.

"A Sportradar vai ser a empresa de referência na monitorização do futebol português. A FPF e o Sindicato, no âmbito do projeto anti 'match-fixing', decidiram ser esta a empresa certa para fazer este trabalho e nós estamos satisfeitos com isso. Temos consciência de alguém estar a olhar para os jogos e ver o que acontece. Esta dupla faz todo o sentido no combate a este fenómeno e demos mais um passo em frente", começou por explicar Joaquim Evangelista.

À margem de um 'workshop' organizado pela Sportradar na cidade do Futebol, em Oeiras, o dirigente alertou que "muitos jogadores não têm consciência quem põe em causa as suas carreiras e a sua vida futura", salientando que "há uma consciência do fenómeno que é global, que afeta Portugal e não pode passar com indiferença".