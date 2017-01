Actualidade

Durante a visita do papa a Fátima vão ser criadas bolsas de estacionamento fora da cidade e colocados ecrãs gigantes fora do perímetro do Santuário, anunciou hoje a autarquia de Ourém.

Estas duas medidas foram decididas na quarta-feira durante uma reunião, realizada na Câmara Municipal de Ourém, com as entidades ligadas à organização e segurança da visita do papa Francisco a Fátima, em maio.

Em comunicado, a autarquia da Ourém adianta que vão ser criadas várias bolsas de estacionamento fora da cidade de Fátima com serviço de 'transfer', como já foi desenvolvido em situações idênticas.