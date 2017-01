Actualidade

Um dos principais conselheiros do grupo de credores de Moçambique considerou hoje que o país deve pagar a prestação de 59,8 milhões de dólares em dívida pública e argumentou que tem capacidade financeira para isso.

"É no interesse de Moçambique, e dos detentores dos títulos de dívida, que o Governo pague o cupão", disse Charles Blitzer em declarações citadas na agência de informação financeira Bloomberg, nas quais acrescentou: "Não vejo nenhuma consequência positiva" caso não paguem.

"A situação em Moçambique melhorou desde outubro", argumentou o antigo responsável do Fundo Monetário Internacional, lembrando que "nos últimos meses a capacidade de pagamento melhorou, já que as taxas de câmbio e as reservas estabilizaram e começaram a melhorar".