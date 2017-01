Mário Soares

A Câmara de Viseu aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares e decidiu dar o seu nome a uma artéria da cidade.

"Tomei a iniciativa de propor que se aprovasse já a menção do nome do Dr. Mário Soares na toponímia da nossa cidade e o envio de imediato à comissão toponímica para que seja ela a dar o parecer e a sugerir a via que poderá vir a receber essa designação", explicou aos jornalistas o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques (PSD).

O autarca admitiu ter "duas ou três ideias" relativamente à artéria da cidade que ficará com o nome do fundador do PS, falecido no sábado, aos 92 anos, mas escusou-se a dizer quais.