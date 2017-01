Actualidade

A autarquia de Ourém anunciou hoje a criação de zonas de estacionamento fora de Fátima, aquando da visita do papa Francisco a 12 e 13 de maio, e a colocação de ecrãs gigantes além do perímetro do santuário.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município de Ourém afirma que aquelas medidas foram decididas em reuniões efetuadas com várias entidades "que terão uma intervenção direta na estrutura organizativa e de segurança" aquando da visita papal.

As zonas de estacionamento para os visitantes incluem um serviço de 'transfer', a exemplo "do que já foi desenvolvido em circunstâncias análogas anteriores".