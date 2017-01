Música

The XX invadem redes sociais com vídeos a um dia de lançar 'I See You'

Em antecipação do lançamento de 'I See You' dos The XX, à venda a partir de amanhã, o trio britânico mostrará durante o dia de hoje alguns temas em avanço do novo trabalho em directo dos estúdios RAK em Londres. Nas redes sociais da banda - Facebook, Instagram, Twitter, e Youtube, estão previstas transmissões ao vivo durante o dia.