A Câmara de Matosinhos quer dar o nome do autarca Guilherme Pinto, que morreu domingo vítima de doença prolongada, a uma futura praça, tendo sido hoje apresentada uma proposta nesse sentido.

A proposta hoje apresentada pelo novo presidente, Eduardo Pinheiro, terá ainda de ser aprovada pela Comissão de Toponímia e pela União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, "mas conta, desde já, com o apoio de todas as forças políticas representadas no executivo municipal", indica a autarquia em comunicado.

Idealizada pelo próprio Guilherme Pinto, a futura praça, a nascer em Matosinhos-Sul, ficará delimitada pelas ruas de Sousa Aroso, Brito e Cunha e D. João I e contará com um Monumento ao Operário Conserveiro da autoria do escultor Rui Anahory.