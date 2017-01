Actualidade

O CDS-PP vai requerer hoje a presença urgente do ministro do Ambiente na comissão parlamentar especializada para responder sobre a falta de liderança política no processo sobre a central nuclear espanhola de Almaraz.

O vice-presidente da bancada democrata-cristã Telmo Correia adiantou, em declarações no parlamento, que, caso o pedido para ouvir Matos Fernandes já na próxima semana venha a ser chumbado, pois já está prevista a sua audição para 24 de janeiro (pedida pelo PEV), o CDS-PP provocará a sua presença de forma potestativa em plenário, através da marcação de um debate sobre o assunto.

A Comissão Europeia admitiu entretanto que poderá contactar as autoridades espanholas para "clarificar a situação" do aterro nuclear na central de Almaraz e "chamar a atenção" para as obrigações previstas na legislação comunitária em matéria de segurança nuclear.