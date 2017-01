Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a registar uma ligeira valorização de 0,05% para 4.592,40 pontos, contrariando a tendência predominante nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e nove desceram, com a Jerónimo Martins e a Galp a figurarem entre as que mais mais ganharam valor. O BCP voltou a perder, mas a descida de 2,77% foi menor do que as perdas registadas nas duas sessões anteriores.

Nas principais bolsas europeias, a tendência foi de descida, com destaque para a bolsa de Milão, que recuou 1,69%, numa sessão dominada pela forte queda das ações do grupo automóvel Fiat Chrysler (-16,95%).