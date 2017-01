Actualidade

O vereador da coligação PSD/CDS-PP na Câmara de Ourém Luís Albuquerque, hoje absolvido da acusação de corrupção passiva, disse estar "aliviado" por se ter "feito justiça" depois de "sete anos de sofrimento".

"O acórdão hoje lido é suficientemente esclarecedor da minha inocência, que sempre afirmei desde o início", disse no final do julgamento, que se iniciou no passado dia 16 de novembro depois de sucessivos adiamentos e que hoje culminou com a sua absolvição.

Segundo a presidente do coletivo de juízes, os documentos apresentados e os testemunhos ouvidos durante o julgamento provaram que Luís Albuquerque nunca teve qualquer responsabilidade nos serviços de licenciamento de obras particulares e que a sua assinatura não consta em qualquer parecer ou documento do licenciamento em causa neste processo.