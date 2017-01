Actualidade

O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, disse hoje que as medidas para a fixação de médicos no Interior do país não se restringem à majoração dos ordenados e que abarcam outras questões como a formação e valorização profissional.

"Não queremos circunscrever os incentivos a mais dinheiro e sim alargá-los também às questões da formação, da valorização profissional e da família", disse.

Manuel Delgado falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, à margem da inauguração da Unidade de Farmacovigilância que ficará instalada na Universidade da Beira Interior e que pretende contribuir para aumentar a segurança na utilização de medicamentos, dando resposta aos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu.