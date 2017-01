Actualidade

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) está a preparar a ampliação do serviço de Urgência Geral e de Obstetrícia do Hospital Padre Américo, em Penafiel, avançou hoje à Lusa fonte hospitalar.

É propósito da administração do CHTS lançar concurso para a obra até ao final de 2017, perspetivando-se um investimento de cerca de dois milhões de euros.

Fonte do centro hospitalar assinalou que a intervenção está a ser preparada e procurará "criar mais e melhores condições aos profissionais e utentes, humanizando e melhorando os cuidados de saúde prestados à população".