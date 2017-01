Mau tempo

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) apelou hoje à população para evitar as urgências, "sempre que possível", e recorrer ao centro de saúde ou à Linha Saúde 24 face à previsão de baixas temperaturas para os próximos dias.

O Departamento de Saúde Pública (DSP) da ARSC afirmou hoje, em comunicado enviado à agência Lusa, que as pessoas que tenham como sintomas dores musculares, dores de cabeça ou tosse e febre devem recorrer "ao médico do seu centro de saúde" ou ligarem para a Linha Saúde 24, evitando, "sempre que possível", uma ida à urgência do hospital.

O DSP reforça também os "conselhos a ter com o frio", principalmente por parte de grupos vulneráveis, como bebés ou idosos, refere a ARSC.