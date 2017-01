Actualidade

A Câmara Municipal do Porto anunciou hoje que irá assumir, durante 25 anos, a gestão do histórico Cinema Batalha graças a um contrato com os proprietários que prevê o pagamento de uma renda mensal de 10 mil euros.

"A autarquia vai recuperar o histórico edifício e pô-lo ao serviço da produção cultural da Invicta, depois de anos de abandono", pode ler-se em nota divulgada hoje na página de Internet da Câmara do Porto.

Esta recuperação e dinamização do Cinema Batalha, vertida numa proposta que segue para debate na reunião de câmara de terça-feira, será possível "graças à assinatura de um contrato que abre portas à reabilitação do edifício e à sua dinamização", destaca a autarquia.