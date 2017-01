espetáculo

Com encenação de João Lourenço, a peça O Pai está em cena no Teatro Aberto, até dia 26 de fevereiro.

Inserido na temporada de comemoração dos 40 anos do Teatro Aberto, O Pai está em cena na Sala Azul. Com texto do dramaturgo francês Florian Zeller e encenação de João Lourenço, a peça apresenta em palco Ana Guiomar, João Perry, João Vicente, Patrícia André, Paulo Oom e Sara Cipriano.

A história da peça

No labirinto em que a vida se transformou, são muitas as encruzilhadas porque as grandes questões da existência irrompem na normalidade do quotidiano. É preciso encontrar soluções para a perda de autonomia, o desvanecer da identidade e a solidão. E continuar a viver.

Local: Teatro Aberto, em Lisboa

Horário: de quarta a sábado, às 21h30 e domingo, às 16h; Preço: €7,5 a € 15