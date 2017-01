Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou hoje o prospeto de aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros do BCP, com um prazo que ocorrerá entre a próxima quinta-feira e o início de fevereiro.

"O conselho de administração da CMVM deliberou aprovar, em reunião realizada hoje, o prospeto relativo à oferta pública de subscrição de 14.169.365.580 novas ações do Banco Comercial Português (BCP), com um valor de emissão de 0,094 euros por ação", no montante global de 1,33 mil milhões de euros, lê-se num comunicado publicado hoje na página oficial do regulador.

O regulador afirma ainda que a operação de aumento de capital do BCP "envolve uma oferta pública de subscrição, reservada a acionistas, no exercício do direito de preferência, e demais investidores que adquiram os direitos de subscrição".