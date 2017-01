Cultura

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, esclareceu hoje que a atriz e encenadora Cristina Carvalhal decidiu não suceder a Paulo Ribeiro na direção do Teatro Viriato por não querer ser uma mera "figura decorativa".

"A Cristina Carvalhal aceitou o desafio de uma direção artística, mas recusou o convite para ser um fantoche de diretor artístico ou consultor ou relações públicas para inglês ver", contou o autarca aos jornalistas.

Após a saída do bailarino e coreógrafo Paulo Ribeiro para a Companhia Nacional de Bailado, Almeida Henriques sugeriu ao Centro de Artes do Espetáculo de Viseu (que gere o Viriato - teatro municipal) o nome de Cristina Carvalhal, mas, a 29 de dezembro de 2016, Paula Garcia (que exercia as funções de diretora adjunta desde 2007) foi anunciada como sendo a nova diretora-geral e de programação.