exposição

A partir de 13 de janeiro, às 19h, os visitantes do Casino Lisboa podem apreciar Playboy World, uma inédita exposição da fotógrafa portuguesa Ana Dias, na área circundante ao Arena Lounge.

A exposição estará patente até 9 de março, de domingo a quinta-feira, das 15h às 3h, e à sexta-feira e ao sábado das 16h às 4h, na Galeria de Arte do Casino Lisboa.

Natural do Porto, Ana Dias, de 32 anos, apesar de não ser modelo, é uma das estrelas da revista Playboy. Com um assinalável percurso internacional, a fotógrafa é colaboradora da revista Playboy em 20 países, como são, por exemplo, os casos de Portugal, Holanda, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil ou Africa do Sul.

“Fotografar nudez feminina é emocionalmente forte, porque envolve algum secretismo e mistério, mas se for mostrada com sensibilidade, acredito que a imagem da mulher é valorizada. No meu trabalho, procuro mulheres poderosas, com pleno controlo da sua sexualidade e de qualquer situação. Mulheres que amem o seu corpo e que tenham orgulho em mostrá-lo ao mundo”, sublinha Ana Dias.