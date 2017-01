Exposição

‘Varanasi é o nome da exposição que o fotógrafo e realizador Tiago Figueiredo apresenta esta tarde, pelas 19h, no Fórum FNAC do Colombo, em Lisboa.

O fotógrafo e realizador Tiago Figueiredo vai inaugurar hoje, pelas 19h, no Fórum FNAC do Colombo, a exposição de fotografia “Varanasi”, que mostra ao público 18 retratos de habitantes da “cidade sagrada dos mortos” na Índia.

A apresentação da exposição vai estar a cargo da escritora Patrícia Reis que, em conversa com o fotógrafo Tiago Figueiredo, vai promover uma partilha de ideias sobre os mistérios que encerra a mais antiga cidade do mundo. Entre outros temas, será também abordado o longo processo de construção do livro de fotografia que vão lançar em 2017.

A exposição vai estar patente na FNAC Colombo até 4 de abril, itinerando, posteriormente, durante todo o ano de 2017, pelos vários Fóruns FNAC do País.