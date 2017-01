Sabores italianos mais leve no La Mensa

Diferentes sabores de Itália chegaram a Santos-o-Velho, em novembro, e o Destak não ficou indiferente. Teve de fazer uma visita! O que encontrou foi um espaço cheio de pormenores que fazem toda a diferença no que toca à originalidade, como uma caixa do correio na mesa para guardar as ementas ou frascos de nutela a servir de copo às saborosas limonadas de vários sabores.

A decoração está bem conseguida, com um estilo português, onde não faltam varandas típicas falsas ou azulejos que servem de prato. Esse toque nacional também está presente na comida, onde encontramos o bolo do caco ou os preguinhos (em pão torrado). Mas o conceito do La Mensa leva-nos essencialmente para Itália, onde damos descanso às pizzas e pastas, para dar lugar a pratos mais leves e saudáveis. Piadinas, carpaccios e bruschettas são algumas das sugestões, ao lado das saladas frescas.

As sobremesas não podem ser negligenciadas. É obrigatório provar o mil folhas com doce de ovos ou a piadina com nutela (com ou sem fruta).

Tudo isto é servido com um sorriso na cara do staff super prestável.

Morada: Largo Vitorino Damásio nº 2 D, Santos-o-Velho, em Lisboa

Horário: segunda a quinta das 8h às 19h; sexta das 8h às 23h; sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 19h