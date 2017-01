Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que "não há motivo para alarme" com os juros da dívida pública portuguesa, "tirando o fator da inflação, que pesou e vai pesar".

O chefe de Estado falou sobre o valor dos juros da dívida pública em resposta à comunicação social, após ter discursado na sessão de abertura do 4.º Congresso dos Jornalistas, no cinema São Jorge, em Lisboa.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, na emissão de dívida realizada na quarta-feira, com juros de 4,2%, "Portugal conseguiu ter um financiamento apreciável no mercado no começo do ano, que corresponde a uma parte substancial daquilo de que precisava para o ano".