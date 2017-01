Actualidade

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) lamentou hoje que a redução da Taxa Social Única (TSU), acordada em concertação social no âmbito do aumento do salário mínimo, possa ser posta em causa por motivos politico-partidários.

"Lamentamos que um acordo de Concertação Social seja posto em causa por rivalidades político-partidárias de várias forças políticas", disse o presidente da CCP, Vieira Lopes, à agência Lusa, a propósito de uma declaração do líder parlamentar do PSD.

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anunciou hoje que a sua bancada votará a favor de eventuais apreciações parlamentares para contestar a descida da Taxa Social Única (TSU), prevista no acordo de concertação social de dezembro, como contrapartida à subida do salário mínimo nacional (SMN) para 557 euros.