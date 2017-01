Mário Soares

A Câmara de Belmonte decidiu hoje atribuir o nome do antigo Presidente da República Mário Soares a uma rua ou praça daquela vila, anunciou o município em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a informação da autarquia, a respetiva placa toponímica será descerrada no dia 26 de abril, durante as celebrações do feriado municipal do concelho de Belmonte.

Além desta decisão, o executivo também aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do antigo Presidente da República.