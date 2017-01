Actualidade

As vendas da Jerónimo Martins cresceram 6,5% no ano passado face a 2015, para 14,6 mil milhões de euros, anunciou hoje o grupo que detém o Pingo Doce.

"O forte desempenho no quarto trimestre encerra um ano de crescimento notável, com o Grupo a atingir vendas de 14,6 mil milhões de euros, mais 6,5% do que no ano anterior", anunciou o grupo dono do Pingo Doce em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre as vendas preliminares do grupo em 2016.

As vendas da polaca Biedronka subiram 6,3% para 9,7 mil milhões de euros, as do Pingo Doce cresceram 4,4% para 3,5 mil milhões de euros e as do Recheio progrediram 5,9% para 878 milhões de euros.