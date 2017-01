Actualidade

Mais de 800 sindicalistas da CGTP aprovaram hoje em plenário o plano de atividades deste ano e desfilaram depois até ao parlamento para entregar uma petição com 76.737 assinaturas em defesa da contratação coletiva.

O Plenário de Sindicatos, órgão máximo entre congressos, contou com a participação de 839 dirigentes e ativistas sindicais de 50 organizações sindicais da CGTP, que, ao longo do dia, analisaram a situação político-sindical e discutiram as principais ações reivindicativas do ano.

Os dirigentes e ativistas sindicais aprovaram por unanimidade o plano de atividades e o orçamento da central sindical para 2017 e uma resolução reivindicativa em que prometem lutar por melhores salários e emprego.