A CP e três operadores marítimo-turísticos acordaram colocar em funcionamento um comboio diário entre o Porto e Régua, na Linha do Douro, que será exclusivo para os turistas dos cruzeiros fluviais e irá circular entre maio e outubro.

A CP - Comboios de Portugal e as empresas Barcadouro, Rota do Douro e Tomaz do Douro assinam na segunda-feira, no Peso da Régua, um protocolo de cooperação que visa o reforço do transporte de passageiros na Linha do Douro.

Este acordo ocorre meses depois de os operadores terem criticado o "mau serviço" prestado pela transportadora ferroviária nacional e terem substituído o comboio pelo autocarro, como meio de transporte complementar ao barco.