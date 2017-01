Actualidade

O CDS defendeu hoje um debate alargado sobre o tratado de comércio livre entre a União Europeia e o Canadá (CETA), advogando que o conteúdo deste acordo deve ser ratificado pelo parlamento nacional, além da ratificação de Bruxelas.

"O CDS não tem uma posição similar [às do PCP, BE, PAN e PEV] relativamente ao conteúdo do acordo, mas entendemos que merece uma discussão pública e um debate na Assembleia da República e o seu conteúdo deve ser ratificado no parlamento pelos representantes do povo português e a sua ratificação deve acontecer, não só no Parlamento Europeu, mas também nos parlamentos nacionais", vincou o deputado do CDS, Pedro Mota Soares.

A Assembleia da República discutiu hoje uma petição nacional assinada por 4.230 pessoas exigindo a realização de um debate público sobre o CETA.