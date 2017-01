Actualidade

A presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco, defendeu hoje que "não há jornalismo sem jornalistas", sublinhando que a "liberdade de imprensa é uma causa dos cidadãos".

Sofia Branco falava na sessão de abertura do quarto Congresso dos Jornalistas, que acontece após um hiato de quase 20 anos, sob o mote "Afirmar o Jornalismo", que decorre entre hoje e domingo no cinema São Jorge, em Lisboa.

Na sua intervenção, Sofia Branco considerou que os salários dos jornalistas "são indignos para a responsabilidade social que a profissão tem", no dia em que foi conhecido que a maioria destes profissionais recebe menos de 1.000 euros líquidos por mês e um terço trabalha com vínculo precário, de acordo com o resultado do inquérito do ISCTE hoje divulgado.