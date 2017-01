Actualidade

O BCP espera pagar ao Estado até 17 de janeiro a ajuda de 700 milhões de euros que ainda falta devolver, disseram hoje à Lusa fontes do setor financeiro.

O BCP anunciou esta semana um aumento de capital de 1.300 milhões de euros, mais do que o valor que o banco vale em bolsa.

Esta operação de recapitalização tem em vista o banco pagar as obrigações de capital contingente ('Cocos') que o Estado investiu no banco em 2012 e que do total de 3.000 milhões de euros faltam devolver 700 milhões e aumentar os seus rácios de capital (indicadores de solvabilidade da instituição).